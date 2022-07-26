Китайский орбитальный аппарат сделал снимок Фобоса

©CNSA/PEC На изображении, опубликованном Национальным космическим управлением Китая (CNSA) и Планетарным исследовательским центром Китая (PEC), также отмечен кратер Эпика, который был назван в честь эстонского астронома и астрофизика Эрнста Эпика.
©CNSA/PEC На изображении, опубликованном Национальным космическим управлением Китая (CNSA) и Планетарным исследовательским центром Китая (PEC), также отмечен кратер Эпика, который был назван в честь эстонского астронома и астрофизика Эрнста Эпика.
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