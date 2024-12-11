Синоптик Позднякова: В Москве выходные станут испытанием для метеозависимых людей

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила об этом в своем Telegram-канале: что выходные 14 и 15 декабря обещают стать настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых жителей Москвы.
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