В соседней с Курской Белгородской при атаке ВСУ погибли мужчина и подросток

В результате обстрела пострадали 12 человек, включая семерых несовершеннолетних, также повреждены и частично разрушены семь складских помещений.
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