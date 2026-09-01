Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Школа обязана выбивать деньги с учеников, это «кипиай»: с чем Россия пришла к очередному 1 сентября и чего добивается Минпросвещения

«Школа обязана выбивать деньги с учеников, это «кипиай»: с чем Россия пришла к очередному 1 сентября и чего добивается Минпросвещения

Кашеварова: Минпросвет требует от школ выбивать деньги с учеников, это «кипиай» Иллюстрация: Блокнот Школы все активней пытаются выбивать деньги из учеников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

В большинстве сами виноваты в поборах. Сначала отдают деньги , чтобы быть как все, а потом начинают ныть, что у них отжимают средства. Вместо того, чтобы всем объединиться и дать отпор "добровольным" поборам

Профиль пользователя Елена Александровна
Елена Александровна

ну уж не знаю... у меня двое старшеклассников в семье, многое сейчас в школе не нравится, но то о чём написано в этой явно заказной статье, что-то я не наблюдаю! при этом бываю в провинциальных школах маленьких городов, но тоже там не слышала о всякой такой чуши! Да, и лучше помогать бывшим республикам, если не хотим окончательно заместить себя ими! Пусть учатся у себя!