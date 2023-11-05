Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Противостояния Восток – Запад закончилось, его заменил конфликт Север – Юг

Противостояния Восток – Запад закончилось, его заменил конфликт Север – Юг

  На фоне сложных миграционных процессов Европе нужно приготовиться к неизбежным потрясениям. Такого мнения придерживается немецкий политолог Александр Рар, который 5 ноября опубликовал свои умозаключения у себя в Telegram-канале.

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Комментарии
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Владимир
Халифат скорее всего появится в России, а не в Европе. В России сейчвс уже 15 миллионов мусульманских мигрантов. А скоро будет 50!. При нынешних чиновниках.
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