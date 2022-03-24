Медвежий угол

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Россия будущего — вперед, в СССР

Россия будущего — вперед, в СССР

После окончания боевых действий не будет не только прежней Украины, но и нынешней России. Наша страна уже изменилась — просто мы еще не осознаем, насколько глубоки будут перемены, ведь пока что процесс только «пошел».

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