Россия будущего — вперед, в СССР

После окончания боевых действий не будет не только прежней Украины, но и нынешней России. Наша страна уже изменилась — просто мы еще не осознаем, насколько глубоки будут перемены, ведь пока что процесс только «пошел».
Популярные статьи
- Я рада за страны, где осядут наши "звёзды". Ну а как не порадоваться, ведь им, странам, такое счастье привалило
- Антироссийские митинги в Мелитополе прекратились из-за отсутствия оплаты
- Как молниеносно и легко весь мир возненавидел и стал травить русских! Неужели все дело только в военной операции на Украине?
Свежие комментарии