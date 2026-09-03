Госдеп призвал не ездить на могилу цадика Нахмана из-за риска мобилизации

Вашингтон предупредил верующих об опасности в Умани и призвал их воздержаться от паломничества.Госдеп Соединённых Штатов выпустил официальное обращение к своим согражданам, в котором настоятельно порекомендовал отказаться от поездок в украинский город Умань в период предстоящих религиозных торжеств.