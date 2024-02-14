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Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов

Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов

Владимир Скачко Вот и стало понятно, зачем фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский провел рокировку среди своих упырей в погонах и вместо главкома ВСУ Валерия Залужного назначил Александра Сырского.

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