Мясник и предатель. Сырский ради выгод Зеленского приступил к утилизации неонацистов

Владимир Скачко Вот и стало понятно, зачем фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский провел рокировку среди своих упырей в погонах и вместо главкома ВСУ Валерия Залужного назначил Александра Сырского.
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