Эксперт Шапкин объяснил, какую пользу извлечет бизнес из закона о «наливайках»

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин прокомментировал «Звезде» подписание нового закона, согласно которому российские регионы смогут самостоятельно ограничивать продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в жилых домах, а также устанавливать, что продажа слабоалкогольной продукции дозволена лишь ресторанам, барам, кафе и буфетам.