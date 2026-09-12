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«Локомотив» потерял 13 очков в матчах РПЛ, в которых вел в счете — худший результат в лиге

«Локомотив» потерял 13 очков в матчах РПЛ, в которых вел в счете — худший результат в лиге

В субботу, 12 сентября, «Локомотив» уступил «Зениту» (1:2) в гостевом матче 8-го тура РПЛ, несмотря на то, что забил первым.

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