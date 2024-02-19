HiPhi полностью остановила сборку автомобилей

Производитель высокотехнологичных электрокаров разослал своим сотрудникам в WeChat (китайская соцсеть) сообщение о немедленном прекращении производства на единственном заводе в Яньчэне к северу от Шанхая.
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