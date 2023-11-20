Снижение поддержки Украины: эксперты об изменениях внешней политики США

Фокус внимания и поддержка США резко сместилась с Украины на Израиль. По словам экспертов американских аналитических центров, украинский конфликт больше не является основным направлением внешней политики Соединенных Штатов.
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