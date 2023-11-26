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Фанаты «Айнтрахта» и полиция подрались перед матчем со «Штутгартом», против болельщиков использовали дубинки и слезоточивый газ. 50 полицейских пострадали

Фанаты «Айнтрахта» и полиция подрались перед матчем со «Штутгартом», против болельщиков использовали дубинки и слезоточивый газ. 50 полицейских пострадали

Перед игрой Бундеслиги «Айнтрахт» – «Штутгарт» (1:2) при проверке билетов у болельщиков возник конфликт со стюардами у одного из входов на стадион «Дойче банк Парк».

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