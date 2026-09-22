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Минэкономики собирается ужесточить правила возврата товаров, купленных онлайн

Минэкономики собирается ужесточить правила возврата товаров, купленных онлайн

Несколько общественных потребительских организаций выступили против разработанного Минэкономики законопроекта, ужесточающего правила возврата приобретенных в интернете товаров.

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