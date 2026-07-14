Daily Mail: в веке американца поселился червь после укуса комара

Появившаяся шишка на глазу мужчины в США оказалась червем, пишет Daily Mail. После укуса насекомого на веке пациента образовался болезненный отек, который через несколько дней превратился в плотный узелок.
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