Шокирующая находка: россиянка нашла иголку в памперсе с японской маркировкой Юлия ЧелкановаНедавний инцидент с российской матерью, купившей японские подгузники YokoSun, вызвал широкий резонанс и шок среди родителей.
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