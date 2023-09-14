В Хабаровском крае журналист районной газеты провела «Один день с участковым»

В рамках всероссийской акции «Один день с участковым» журналист районной газеты «Наше время» Наталья Балыко ознакомилась с тем, как строится трудовой день участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району имени Лазо старшего лейтенанта полиции Екатерины Бакуш.