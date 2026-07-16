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Сборная Аргентины — второй финалист чемпионата мира по футболу 2026 года. Состав, история и достижения команды

Сборная Аргентины — второй финалист чемпионата мира по футболу 2026 года. Состав, история и достижения команды

Вторым финалистом чемпионата мира по футболу-2026 стала сборная Аргентины. Команда, капитаном которой является Лионель Месси, смогла обыграть Англию в полуфинале мундиаля со счетом 2:1 и теперь встретится в заключительном матче с Испанией.

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