Сборная Аргентины — второй финалист чемпионата мира по футболу 2026 года. Состав, история и достижения команды

Вторым финалистом чемпионата мира по футболу-2026 стала сборная Аргентины. Команда, капитаном которой является Лионель Месси, смогла обыграть Англию в полуфинале мундиаля со счетом 2:1 и теперь встретится в заключительном матче с Испанией.
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