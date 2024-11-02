Экс-бойцы СВО с позывными Маэстро и Абакан создали вокальный ансамбль

Бывшие бойцы штурмового подразделения группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России с позывными Маэстро и Абакан создали в зоне специальной военной операции вокально-инструментальный ансамбль «Херсонский шторм», который закреплён за 70-й дивизией.
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