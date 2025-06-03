Мошенники создали в мессенджере фейковый аккаунт спикера Заксобрания ЯНАО

Интернет-мошенники не оставляют попыток обмануть жителей Ямала. На этот раз неизвестные злоумышленники создали в популярном мессенджере фейковый аккаунт председателя Заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина и начали писать северянам от его лица.
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