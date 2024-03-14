Nissan хочет начать сотрудничество с Honda

Nissan хочет начать сотрудничество в области производства электрокаров с Honda, сообщает Reuters. Совет директоров Nissan во вторник, 12 марта, принял решение рассмотреть потенциальный альянс со своим более крупным японским конкурентом, для того чтобы лучше конкурировать с китайскими компаниями.