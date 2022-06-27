СКР опроверг возбуждение уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова

Следователи не возбуждали уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова. Сообщения, что врачей скорой помощи могут привлечь к ответственности, опровергли в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.
Следователи не возбуждали уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова. Сообщения, что врачей скорой помощи могут привлечь к ответственности, опровергли в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.
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