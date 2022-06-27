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СКР опроверг возбуждение уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова

СКР опроверг возбуждение уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова

Следователи не возбуждали уголовного дела после смерти певца Юрия Шатунова. Сообщения, что врачей скорой помощи могут привлечь к ответственности, опровергли в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

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