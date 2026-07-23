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Новости Липецка

2 подписчика

Аудитория канала «Новостей Липецка» в MAX близка к 10 тысячам

Аудитория канала «Новостей Липецка» в MAX близка к 10 тысячам

Аудитория канала «Новостей Липецка» в мессенджере MAX близка к 10 тысячам подписчиков, которые оперативно получают информацию о событиях региона и изменениях в работе коммунальных служб, несмотря на проблемы с мобильным интернетом.

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