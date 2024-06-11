В Карачаево-Черкесии ФСБ задержала группу чиновников и силовиков за хищение 60 миллионов рублей

Ведомство опубликовало кадры обысков у подозрреваемыхСотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов по подозрению в хищении субсидий по программе «Развитие сельского хозяйства КЧР».
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