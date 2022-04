Пасхальное приветствие на разных языках

Пасхальное приветствие от иностранных студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии.Английский:Christ is Risen! [Крайст из Pи́зэн]He is risen indeed! [Хи из Ризн индид!]Арабский:Al-Masih-Qam! المسيح قام [Аль Масих Кам]Ḥaqqan qām!Армянский:Qristos haryal э y merelotz!Haverzh ordnyal э harutiune Qristosy!или:Christos harjav i merelotz!Orhniale harutjun Christosi!Белорусский:Хрыстос Ўваскрос!Сапраўды ЎваскросБолгарский:Христос Воскресе!Воистина Возкресе!Венгерский:Krisztus feltámadt!Valóban feltámadt!Голландский:Christus is opgestaan!Hij is waarlijk opgestaan!Греческий:Χριστος Aνεστη! [Христос Анести́]’Aληθω̃ς Α̉νέστη! [Алифос анести]Грузинский:ქრისტე აღსდგა! [Кристе агздга]ჭეშმარიტად აღდგა! [Cheshmaritad aghdga!]Датский:Kristus er opstanden!Ja, sandelig, Han er opstanden!Зулу:Ukristu Uvukile!Uvukile Kuphela!Иврит:Ha-Mashiah qom! [Машиах кам!]Be-emet qom! [Бээмэт кам!]или: Ha Mashiyach qam!Ken hoo qam!Индонезийский:KrIstus tElah Bangkit!Benar dia telah Bangkit!Ирландский:Tá Críost éirithe!Go deimhin, tá sé éirithe!Исландский:Kristur reis upp!Sannlega reis han upp!Испанский:¡Cristo ha resucitado!¡En verdad [Verdaderamente], ha resucitado!Итальянский:Cristo è risorto! [Кри́сто э ризо́рто]È veramente risorto! [Э вераме́нтэ ризо́рто]Китайский:基督复活了 [Jīdū fùhuóle]真正复活 [Zhēnzhèng fùhuó]Кельтский:Erid Krist!G’deya! n erid she!Кельтский (Шотландия):Tha Creosd air ciridh!Gu dearbh, tha e air ciridh!Коптский:Pikhirstof aftonf!Khen o methni aftonf!Корейский:крисыдоггесо пухвальхасёссымнида!чхамыро пухвалхасёссымнида!Латынь:Christus resurrexit! [Христус рэзурэксит!]Vere resurrexit! [Вере рэзурэксит!]Латышский:Kristus Augšāmcēlies!Patiesi augšāmcēlies!Литовский:Kristus prisikėlė! [Кристус присикеле]Tikrai prisikėlė!Македонский:Христос воскресе!Навистина воскресна!Немецкий:Christus ist auferstanden! [Кри́стус ист ауфэршта́нден]Er ist wahrhaftig auferstanden!Норвежский:Kristus er oppstanden!Han er sannelig oppstanden!Польский:Chrystus Zmartwychwstał! [Хрысту́с зма́ртвыхвстал]Prawdziwie zmartwychwstał!Португальский:Cristo ressuscitou!Em verdade [Verdadeiramente] ressuscitou!Румынский:Hristos a înviat! [Христо́с а инвиа́т](Cu) Adevărat a înviat!Русский:Христос Воскресе!Воистину Воскресе!Санскрит:Kristo’pastitaha!Satvam Upastitaha!Сирийский:Meshiha qam!Bashrira qam!Сербский:Христос Васкрсе!Ваистину Васкрсе!Славонский:Christos VoskreseVoistinu VoskreseСловацкий:Christos vstal z mŕtvych!Skutočne vstal (z mŕtvych)Словенский:Kristus je vstal!Res je vstal!Суахили:Kristos Ame Fu Fuka!Kweli Ame Fu Fuka!Турецкий:Hristos diril-Di!Hakikaten diril-Di!Украинский:Христос Воскрес!Воістину Воскрес!Уэльсский:Atgyfododd Crist!Atgyfododd in wir!Финский:Kristus nousi kuolleista!Totisesti nousi!Фламандский:Christus opgestaan!Waarlijk opgestaan!или: Christus is opgestaan!Hij is waarlijk opgestaan!Французский:Le Christ est ressuscité! [лё Крист э рэcюситэ́]En vérité/Vraiment, Il est ressuscité!Хорватский:Hristos voskrese!Zaista je uskrsnuo!Чешский:Kristus vstal z mrtvých!Vpravdě vstal z mrtvých!Шведский:Kristus är uppstånden!Verkligen uppstånden!Эсперанто:Kristos Levigis!Vere Levigis!Эстонский:Kristus on surnuist ülestõusnud! [Кристус он сурнуст юлестыустнуд]Tõesti (on) üles tõusnud!Эфиопский:Christos T’ensah Em’ Muhtan!Exai’ Ab-her Eokala!Якутский:Христос тириннэ!Чэпчи тириннэ!Японский:ハリストス復活! [Харисуто́су Фукаццу́]実に復活! [Дзицу ни фуккацу!]Азбука веры.