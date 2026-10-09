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Пятый канал

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Трагедия на мексиканском шоу: рестлер убил 75-летнего судью во время шоу

Трагедия на мексиканском шоу: рестлер убил 75-летнего судью во время шоу

Трагедией завершилось шоу рестлеров в Мексике. Во время представления один из атлетов, как и было задумано по сценарию, бросил на ринг судью.

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