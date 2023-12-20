Тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье.

Жуткая история с трагичным финалом началась в минувшую субботу. В тот день 27-летняя Кристина рано утром поссорилась со своей 62-летней мамой Галиной Викторовной (они живут в одной квартире в Кузьминках).
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