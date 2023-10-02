“Мы с вами видим падение Галкина с высоты, которая была создана Пугачевой и Эрнстом”, – после отмены выступления в Астане и Алматы у Галкина* случилась истерика
Максим Галкин* столкнулся с трудностями в своей карьере, что заставило его искать новые возможности для заработка.
Комментарии
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Эта бездарность ещё на что-то претендует! Там просто выразили своё истинное отношение к этому продажному жидёнку! Там его кривляния никто поддерживать не будет.Все понимают,что кроме как дурачиться и кривляться,он ничего не умеет.ЧМО-оно и в Казахстане ЧМО!!!
Все когда то хотели попасть на его концерт и потом рассказывать и гордиться тем что видели в живую Галкина,а теперь поливает человека грязью за то, что у него есть своё,отличное,от вашего,мнение. Вы звери господа. Так не красиво поливать грязью человека.
кто "все? не нужно всех под одну гребёнку. может быть поливают как раз те, кому его кривлянье всегда было ненавистным. например как мне.
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