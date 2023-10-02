“Мы с вами видим падение Галкина с высоты, которая была создана Пугачевой и Эрнстом”, – после отмены выступления в Астане и Алматы у Галкина* случилась истерика

АП Анатолий Поляков Эта бездарность ещё на что-то претендует! Там просто выразили своё истинное отношение к этому продажному жидёнку! Там его кривляния никто поддерживать не будет.Все понимают,что кроме как дурачиться и кривляться,он ничего не умеет.ЧМО-оно и в Казахстане ЧМО!!!

аа андрей андреев Все когда то хотели попасть на его концерт и потом рассказывать и гордиться тем что видели в живую Галкина,а теперь поливает человека грязью за то, что у него есть своё,отличное,от вашего,мнение. Вы звери господа. Так не красиво поливать грязью человека.