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“Мы с вами видим падение Галкина с высоты, которая была создана Пугачевой и Эрнстом”, – после отмены выступления в Астане и Алматы у Галкина* случилась истерика

“Мы с вами видим падение Галкина с высоты, которая была создана Пугачевой и Эрнстом”, – после отмены выступления в Астане и Алматы у Галкина* случилась истерика

Максим Галкин* столкнулся с трудностями в своей карьере, что заставило его искать новые возможности для заработка.

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Комментарии
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АП
Анатолий Поляков
Эта бездарность ещё на что-то претендует! Там просто выразили своё истинное отношение к этому продажному жидёнку! Там его кривляния никто поддерживать не будет.Все понимают,что кроме как дурачиться и кривляться,он ничего не умеет.ЧМО-оно и в Казахстане ЧМО!!!
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14 час.
аа
андрей андреев
Все когда то хотели попасть на его концерт и потом рассказывать и гордиться тем что видели в живую Галкина,а теперь поливает человека грязью за то, что у него есть своё,отличное,от вашего,мнение. Вы звери господа. Так не красиво поливать грязью человека.
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13 час.
игорь petroff
кто &quot;все? не нужно всех под одну гребёнку. может быть поливают как раз те, кому его кривлянье всегда было ненавистным. например как мне.
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2 час.

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