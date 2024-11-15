Школу на 2 000 мест достраивают в Алматы

Строительство еще одной комфортной школы завершается в южной столице. В пресс-службе городского акимата сообщили, что с ходом строительства комфортной школы в микрорайоне Теректы ознакомился аким мегаполиса Ерболат Досаев.
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