Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Задержаны особи, готовившие в РФ диверсию под названием «Небесный полк»

Задержаны особи, готовившие в РФ диверсию под названием «Небесный полк»

С конца апреля осуществлялась широчайшая рассылка сообщений в мессенджерах с призывом ко всем гражданам (либо к "учащимся и их родителям") участвовать в акции "Небесный полк", которой в этом году якобы решено заменить традиционный Бессмертный полк.

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