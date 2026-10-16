www.globallookpress.com/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер в ходе встречи с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком подтвердила позицию Будапешта о нежелании направлять Киеву вооружение и военнослужащих.
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