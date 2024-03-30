Под Нижним Тагилом автобус съехал в кювет

Автобус компании ЕВРАЗ НТМК съехал в кювет под Нижним Тагилом из-за скользкой дороги. Инцидент произошел в четверг, 28 марта, на трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
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