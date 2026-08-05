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FiNE NEWS

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Киев подвергся атаке более десяти ракет «Циркон»

В Киеве зафиксирована атака с применением более десяти ракет «Циркон». По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в первой волне по столице было выпущено 12 баллистических и гиперзвуковых ракет.

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