Киев подвергся атаке более десяти ракет «Циркон»

В Киеве зафиксирована атака с применением более десяти ракет «Циркон». По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в первой волне по столице было выпущено 12 баллистических и гиперзвуковых ракет.
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