Дети посадили деревья в память о погибших воинах в Бурятии

В Бичурском районе Бурятии прошла международная акция "Сад памяти", посвященная Дню памяти и скорби. Сотрудники Буйского лесничества совместно с учащимися Буйской школы и местными жителями высадили семь саженцев сосны обыкновенной и три саженца ели возле памятника ветеранам Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии