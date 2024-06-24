Дети посадили деревья в память о погибших воинах в Бурятии

В Бичурском районе Бурятии прошла международная акция "Сад памяти", посвященная Дню памяти и скорби. Сотрудники Буйского лесничества совместно с учащимися Буйской школы и местными жителями высадили семь саженцев сосны обыкновенной и три саженца ели возле памятника ветеранам Великой Отечественной войны.