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Дети посадили деревья в память о погибших воинах в Бурятии

Дети посадили деревья в память о погибших воинах в Бурятии

В Бичурском районе Бурятии прошла международная акция "Сад памяти", посвященная Дню памяти и скорби. Сотрудники Буйского лесничества совместно с учащимися Буйской школы и местными жителями высадили семь саженцев сосны обыкновенной и три саженца ели возле памятника ветеранам Великой Отечественной войны.

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