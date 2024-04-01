Анастасия Ракова сообщила о трёхкратном увеличении студентов-бюджетников среди московских выпускников

Количество 100-балльников в школах Москвы выросло в разы Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала журналистам, что выпускники столичных школ стали поступать на бюджетные места в ведущие российские вузы почти в три раза чаще.