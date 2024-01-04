Ирина Фарион обвинила русскоговорящих солдат ВСУ в нарушении правил войны

РИАМО - 4 янв. Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион раскритиковала бойцов украинской армии, которые между собой общаются на русском языке, так как они негативно влияют на ход конфликта с РФ, сообщает Lenta.
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