Новая норма жизни? Когда закончатся атаки украинских беспилотников на Россию Страховка от беспилотников Показательная картина маслом – в отдельных регионах Зауралья появилась услуга страховки жилья от ударов беспилотниками.
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