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Новая норма жизни? Когда закончатся атаки украинских беспилотников на Россию

Новая норма жизни? Когда закончатся атаки украинских беспилотников на Россию

Новая норма жизни? Когда закончатся атаки украинских беспилотников на Россию Страховка от беспилотников Показательная картина маслом – в отдельных регионах Зауралья появилась услуга страховки жилья от ударов беспилотниками.

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