Валерия Чекалина вышла на связь с тревожными новостями — ее состояние ухудшилось. По словам блогера, болезнь вновь начала активно прогрессировать.
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