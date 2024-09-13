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Роман Черемухин: Как идет российский разворот на китайское направление

Роман Черемухин: Как идет российский разворот на китайское направление

Нынешняя дружба с китайцами не только полна нюансов, но и непредсказуема. Пока российская официальная позиция трактуется и в самых высоких кабинетам, и на рядовых кухнях как серьезный разворот, партнеры действуют максимально осторожно, а порой даже и очень обидно.

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