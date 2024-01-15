Что касается «гарантий века», которые так громко привёз Риши Сунак. Здесь обсуждать нечего. Чистой воды пафос (с греческого, в одной из интерпретаций звучит как «возбуждение») с полным отсутствием логоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии