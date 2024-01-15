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Александр Лазарев: «Гарантии века» от Британии — реальная помощь или пустой пафос?

Александр Лазарев: «Гарантии века» от Британии — реальная помощь или пустой пафос?

Что касается «гарантий века», которые так громко привёз Риши Сунак. Здесь обсуждать нечего. Чистой воды пафос (с греческого, в одной из интерпретаций звучит как «возбуждение») с полным отсутствием логоса.

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