Даже до Гордона дошло, что от Евросоюза, кроме теплых слов, Украине ждать нечего Украина

СССР-РоссияПолитикаДаже до Гордона дошло, что от Евросоюза, кроме теплых слов, Украине ждать нечего УкраинаВот на какие воспоминания натолкнули не товарища нам Гордона итоги прошедшего в Киеве саммита Украина-ЕС.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславТакой вариант тоже не плох.НадеждаЕсли народ терпит, значит, еще не предел. Посмотрим будет ли реакция, когда наступят холода, а газа нет и дров с углем тоже...Дмитрий Марченкоуправление этими территориями производится "профессиональными украинцами" но не профессиональными управленцами... клоун-руководитель это удивительное дно-днищенское... но выбрал его этот народец, ему и говно убиратьКомментировать
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