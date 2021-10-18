СССР-Россия

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    "Что сказать такому человеку? Вы его жалейте , как калеку"!!!Загадочный Путин....

Даже до Гордона дошло, что от Евросоюза, кроме теплых слов, Украине ждать нечего Украина

Даже до Гордона дошло, что от Евросоюза, кроме теплых слов, Украине ждать нечего Украина

Вот на какие воспоминания натолкнули не товарища нам Гордона итоги прошедшего в Киеве саммита Украина-ЕС.

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карюкалов вячеслав
Такой вариант тоже не плох.
Надежда
Если народ терпит, значит, еще не предел. Посмотрим будет ли реакция, когда наступят холода, а газа нет и дров с углем тоже...
Дмитрий Марченко
управление этими территориями производится "профессиональными украинцами" но не профессиональными управленцами... клоун-руководитель это удивительное дно-днищенское... но выбрал его этот народец, ему и говно убирать

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