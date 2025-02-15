В Госдуме рассказали о положенных пенсионерам в России доплатах

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о доплатах к пенсии, на которые могут рассчитывать российские пенсионеры в зависимости от региона проживания, трудового стажа, возраста, состояния здоровья и профессии.
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