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Aydınlık: Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции в мае

Aydınlık: Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции в мае

Президент Турции Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом в преддверии президентских выборов в Турции, которые должны состояться в мае, сообщила во вторник газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.

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