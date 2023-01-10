Aydınlık: Эрдоган может встретиться с Асадом до президентских выборов в Турции в мае

Президент Турции Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом в преддверии президентских выборов в Турции, которые должны состояться в мае, сообщила во вторник газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.
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