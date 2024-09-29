Психолог поделилась, что может вызвать осеннюю хандру, и как с ней справиться

В период, когда на улице мало солнца, некоторые люди склонны «хандрить». Психолог Дарья Якуба рассказала, какие факторы могут повлиять на моральное состояние осенью и как помочь себе при плохом настроении.
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