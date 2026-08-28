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ФИФА смягчила наказание футболистам сборной Аргентины, устроившим потасовку после финала ЧМ

ФИФА смягчила наказание футболистам сборной Аргентины, устроившим потасовку после финала ЧМ

ФИФА смягчила наказание Леандро Паредесу, Науэлю Молине и Тьяго Альмаде, которые устроили потасовку после окончания финала чемпионата мира.

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