В Саратове планируется вырубка больных деревьев

Городские власти приняли решение вырубить поврежденные деревья в различных районах Саратова. Это решение было принято после того, как эксперты обнаружили, что многие деревья пострадали от изумрудной золотой рыбки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии