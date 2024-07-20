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В Саратове планируется вырубка больных деревьев

В Саратове планируется вырубка больных деревьев

Городские власти приняли решение вырубить поврежденные деревья в различных районах Саратова. Это решение было принято после того, как эксперты обнаружили, что многие деревья пострадали от изумрудной золотой рыбки.

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