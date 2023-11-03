Южноуральцы начали готовиться к Новому году. Спрос на организацию корпоративов вырос в полтора раза

Челябинцы обратились к рынку частных услуг для организации корпоративов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральские работодатели и владельцы частного бизнеса начали готовиться к новогодним корпоративам.
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