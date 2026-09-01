Экономист Борисова: в 2027 году под сокращение попадут менеджеры среднего звена

В 2027 году под сокращение могут попасть административные и вспомогательные сотрудники, работники с дублирующими функциями, менеджеры среднего звена и специалисты, выполняющие рутинные задачи.
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