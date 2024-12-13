«Выросло новое поколение принцесс»: Елена Бережная о показах «Щелкунчика» в Петербурге

Сегодня вечером открывается каток на Конюшенной площади: центральным событием будет шоу (18-21 декабря, 2-12 января), рассказала художественный руководитель Санкт-Петербургского детского ледового театра – Елена Викторовна, в проекте «Щелкунчик» (0+) вы предстанете в роли королевы мышей.