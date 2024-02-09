DEX-агрегатор OpenOcean запустился на блокчейне Solana

На блокчейне Solana появился новый DEX-агрегатор. Проект OpenOcean широко известен в криптосфере работой на Ethereum, а также поддержкой стартапа со стороны Binance Labs, CMS, Multicoin Capital и других венчуров.
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